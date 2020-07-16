Ученый выяснил, сколько хот-догов может съесть человек за 10 минут

Самые быстрые любители поедания хот-догов могут превзойти медведя или даже койота.

В США ветврач и профессор Университета Хай-Поинт в Северной Каролине Джеймс Смолиг провел исследование, чтобы узнать, сколько человек может съесть хот-догов за 10 минут.

Об этом сообщает NYT.

«Ответ – 83», – сказал ученый.

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Результаты профессор рассчитал на основе рекордов по поеданию этой еды за последние 39 лет и математических моделях работоспособности человека, имеющих потенциал для чрезвычайных атлетических подвигов.

Самые быстрые любители поедания хот-догов могут превзойти медведя или даже койота. Медведи, например, съедают 8 хот-догов в минуту, койот – 7,5 за минуту. При этом косолапые не могут есть в таком темпе хот-дог более 6 минут.

В то же время серый волк может съесть 11 хот-догов за минуту, а питон – до 75% от своего веса.

По словам ученого, способностью за один присест час поглощать столько пищи обладают те, у кого хорошо растягивается желудок. Обычные же люди ограничиваются только 7 хот-догами. Однако мышцы живота участников таких «рекордов» часто теряют способность сокращаться и превращаются в «большую дряхлую сумку».

Кроме того, некоторые не подготовленные люди умирали от удушья во время конкурса.

Как сообщал УНИАН, в голове среднестатистического человека обычно возникает более 6 тысяч мыслей за один день. С такой статистикой выступила команда психологов из Королевского университета в Канаде.

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