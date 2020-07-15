Психологи посчитали, сколько мыслей возникает в голове человека за день

Ученые заметили закономерность в деятельности мозга, которая говорит о том, когда люди перестают думать о чем-то одном и переключаются на новые размышления.

В голове среднестатистического человека обычно возникает более 6 тысяч мыслей за один день. С такой статистикой выступила команда психологов из Королевского университета в Канаде.

Ученые утверждают, что разработали неизвестный до сих пор способ определять, где кончается одна мысль и начинается другая. Свои выводы они опубликовали в журнале Nature Communications. В ходе академического проекта, который выполнили профессор кафедры психологии Джордан Поппенк и его студентка Джули Ценг, был создан метод определения конкретных моментов, когда человек сосредоточен на одной идее. Этот феномен, как пишет Newsweek, авторы назвали "мыслями-червями".

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Исследователи утверждают, что оценка мнений может помочь предсказать особенности личности. При этом, они подсчитали, что в среднем у людей возникает около 6200 мыслей ежедневно.

"Так называемые мысли-черви - это промежуточная точка в упрощенном выражении закономерностей, которые происходят в мозгу", - сказал Поппенк, который специализируется на когнитивной неврологии.

"В каждый момент мозг занимает различные положения в этом пространстве состояний", - добавил ученый.

"Когда человек переходит к новой мысли, возникает новая мысль-червь, которую мы можем обнаружить. Мы также заметили, что это явление возникает так же, как новые события во время просмотра фильмов. Более детальное исследование помогло нам подтвердить, что появление новых мыслей-червей играет роль перехода", - отметил Поппенк.

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Выводы проекта опираются на предидущее исследование в области когнитивной неврологии, которое было проведено больше десятилетия назад и касалось потока мыслей. Его авторы пытались найти способ выяснить, о чем человек думает, с помощью сравнения мозговой активности с известными закономерностями. Самой большой проблемой этого подхода стало то, что ученым нужно было знать все закономерности для каждой мысли. Поэтому процесс был дорогим и слишком долгим.

"Мы достигли прорыва, отказавшись от попыток понять, о чем человек думает. Вместо этого мы сосредоточились на том, когда ее мысли меняются", - сказал Поппенк.

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