Космический телескоп Хаббл сфотографировал далекую галактику в созвездии Журавля.
Снимок был опубликован на сайте обсерватории.
По словам ученых, на снимке показана спиральная галактика с перемычкой NGC 7496, которая находится на расстоянии более 24 миллионов световых лет в созвездии Журавль.
Это созвездие является одним из четырех созвездий, известных под общим названием "Южные птицы".
Напомним, ранее телескоп Hubble сфотографировал уникальное место во Вселенной, которое расположено близко к Земле.
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