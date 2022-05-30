Эта галактика находится на расстоянии 24 миллиона световых лет от нас.

Космический телескоп Хаббл сфотографировал далекую галактику в созвездии Журавля.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

По словам ученых, на снимке показана спиральная галактика с перемычкой NGC 7496, которая находится на расстоянии более 24 миллионов световых лет в созвездии Журавль.

Это созвездие является одним из четырех созвездий, известных под общим названием "Южные птицы".

Напомним, ранее телескоп Hubble сфотографировал уникальное место во Вселенной, которое расположено близко к Земле.

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