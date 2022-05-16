Хаббл сфотографировал шаровое скопление звезд в созвездии Стрельца.

Космический телескоп Хаббл заснял сверкающее скопление звезд в созвездии Стрельца.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

Как сообщается, это шаровое скопление NGC 6558. Оно находится ближе к центру Млечного Пути, чем Земля, в созвездии Стрельца.

По словам ученых, шаровые скопления представляют собой тесно связанные скопления от десятков тысяч до миллионов звезд, и их можно найти в самых разных галактиках.

Как сообщается, все звезды в шаровом скоплении образовались примерно в одно и то же время с одинаковым начальным составом. Таким образом, эти звездные скопления дают уникальное представление о том, как разные звезды развиваются в сходных условиях.

Напомним, ранее ученые показали, как выглядит "смерть" звезды.

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