В этот день, 30 ноября, Лютфи Заде совершил невероятное открытие в математике.

Сегодня Google посвятил дудл великому ученому - Лютфи Заде. Благодаря нему появилась возможность связать такую точную науку с интуицией и использовать совершенно новый способ коммуникации не только в работе, но и в жизни.

Ранее мы рассказывали, кто такой Ян Вермеер - прошлый герой гугл дудл.

Лютфи Заде - биография и открытия

Мужчина родился близ Баку, но в 1931 году семья переехала в Иран. Лютфи много читал и очень хорошо учился, закончил Американский колледж Тегерана, а затем один из старейших университетов Ирана - Тегеранский университет. В июле 1944 года переехал в США и поступил в Массачусетский технологический институт, который окончил с дипломом магистра инженера-электрика. В аспирантуру пошел по этой же специальности, но в Колумбийский университет, где и работал с 1959 года.

Читайте такжеВ Украине случайно наткнулись на таинственное захоронение, ему 5 тысяч лет (фото)В 1965 году математик опубликовал свою работу по теории нечетких множеств, в 1973 - теорию "нечеткой логики". Суть ее в том, что она позволяет проводить исследования даже при условиях отсутствия четких данных. Решать задачи с помощью этого метода удобно для специалистов в области биологии, медицины, менеджмента или гуманитарных наук.

Нечеткие множества выручают там, где нет четких данных, а показатели и значения постоянно меняются. То есть, вариант, предложенный Заде, позволяет анализировать обстоятельств, мышление и поведение человека, а не только опираться на сухие факты. К примеру, такой алгоритм применили, проектируя метро в Японии и даже во время производства автомобилей, препятствуя их скольжению на дороге.

Лютфи Заде - интересные факты

Азербайджанский математик за свою жизнь достиг невероятных высот. Получил множество наград и доказательств успешности и актуальности своих открытий:

алгоритмами Заде пользуются такие компании, как General Motors, General Eleсtriс, Motorola, Kodak, Mitsubishi, Toshiba, Sony, Nissan, Panasonic, Honda;

Заде был удостоен звания почетного доктора престижных университетов 25 стран мира;

в Англии, Германии, Японии и во многих других странах мира функционируют созданные Лютфи Заде научные школы и лаборатории;

в честь ученого назвали одну из улиц в Баку, а в 2021 году в Азербайджане была выпущена марка, посвященная 100-летию Лотфи Заде.

Кроме всего прочего, родные ученого говорили, что при жизни он очень любил плов и шашлык, поэтому всегда заказывал эти блюда в ресторанах. Если вы солидарны с математиком в этом вопросе, мы предлагаем рецепт шашлыка, который тоже можно приготовить по теории нечетких множеств, учитывая переменчивые обстоятельства.

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Автор: Кристина Кащавцева