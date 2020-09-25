Компания Facebook удалила ряд ботоферм, которые координировались Россией.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети.
Три отдельные сети удалены из Facebook за нарушение политики против иностранного или государственного вмешательства. В общем, были заблокированы 214 «пользователей», 35 страниц, 18 групп и 34 аккаунты Instagram.
«Хотя люди, стоявшие за этой спецоперацией, и пытались скрыть свои лица и координацию, наше расследование связывает эти кластеры с российскими военными, в частности со службой военной разведки», – говорится в сообщении.
Люди использовали поддельные учетные записи, чтобы ввести пользователей в заблуждение относительно того, кто они и что они делают.
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Работа сообществ в Facebook была направлена на многие страны мира и имела ограниченное количество подписчиков на момент блокировки.
Российские боты в Facebook: как это работает
- Большинство ботов сосредотачивалось на создании фиктивных или вроде бы независимых СМИ, персонажей для привлечения пользователей и распространения лживого контента. Кроме того, пользователей заманивали на фейк-сайты, которые тоже были частью спецоперации.
- Боты общались на русском, английском и украинском, а их работа была направлена, в первую очередь, на Сирию и Украину, чуть меньше – на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Беларусь и Молдову. Небольшая часть "специализировалась" на Британии и США.
- Часто боты публиковали текущие новости, в частности о войне в Сирии, внутренней политике Турции, геополитических проблемах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, НАТО, войне в Украине и политику в странах Балтии, Украине и Беларуси.
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