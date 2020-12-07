В идеальных условиях энергии от солнечных панелей достаточно, чтобы проезжать 72 километра в день, не заряжая автомобиль от сети.

Американская компания Aptera Motors представила электромобиль с солнечными панелями и крайне обтекаемым кузовом с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,13.

Об этом сообщает Аptera.

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Как пишет издание, в идеальных условиях энергии от солнечных панелей достаточно, чтобы проезжать 72 километра в день, не заряжая автомобиль от сети.

Максимальный запас хода автомобиля составляет более 1600 километров, утверждает компания. Продажи машины начнутся в 2021 году.

Для автовладельца электромобиль отличается от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания прежде всего зарядкой.

С одной стороны, она происходит намного медленнее, чем заправка топливом, и хватает ее, как правило, на меньшее расстояние. С другой стороны, если у владельцев традиционных автомобилей есть один способ зарядки — залить топливо в бак на заправке или из канистры, — то у владельцев электромобилей возможностей для зарядки больше: фактически, зарядить машину можно везде, где есть розетка, также небольшой заряд можно получить благодаря рекуперативному торможению.

Также инженеры работают над электромобилями, которые можно заряжать при помощи солнечных панелей в самой машине.

Автомобили будущего

В январе 2019 года в США компания Boeing протестировала летающее такси. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился.

7 марта 2019 года в Женеве показали летающий автомобиль.

16 мая 2019 года в Германии показали беспилотное летающее такси.

В начале ноября 2020 года в Южной Корее протестировали беспилотное летающее такси.

В ноябре 2020 года студенты Технологического университета Эйндховена в Нидерландах создали автомобиль из переработанных отходов.

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Автор: УНИАН