Новая процедура показывает лучшие результаты, нежели ЭКО.

В мире родился первый ребенок по процедуре Fertilo, когда яйцеклетки созревают вне тела — с помощью технологии стволовых клеток. Новая технология оплодотворения, разработанная компанией Gameto, предлагает более быструю, безопасную и доступную альтернативу традиционному ЭКО (Экстракорпорального оплодотворения).

Вместо того чтобы полагаться на инъекции гормонов для созревания яйцеклеток, в этой процедуре используются так называемые клетки поддержки яичников, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, которые помогают незрелым яйцеклеткам созревать в лаборатории, пишет Interesting Engineering.

Этот метод имитирует естественный процесс созревания яйцеклетки, что делает процедуру более быстрой и менее инвазивной.

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С тех пор как в 1978 году родился первый в мире ребенок с помощью ЭКО — это стало распространенным методом лечения пар, страдающих бесплодием. Не смотря на то, что у этой процедуры есть свои проблемы.

Процесс может быть длительным, дорогостоящим и эмоционально тяжелым. Он также связан с такими рисками, как синдром гиперстимуляции яичников, который вызывает болезненное опухание яичников. Как правило, ЭКО предполагает забор зрелых яйцеклеток из яичников женщины, их оплодотворение в лаборатории, а затем перенос оплодотворенных эмбрионов в матку. Для стимуляции выработки яйцеклеток обычно требуются инъекции гормонов, которые могут составлять до 90 уколов за цикл лечения.

А вот Fetrilo значительно улучшает созревание яйцеклетки и формирование эмбриона, исходя из исследования 2023 года. В компании заявляют, якобы эта процедура позволяет отказаться от 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО, и сократить цикл лечения всего до трех дней.

В итоге, первые роды прошли в Лиме, Перу.

Ранее УНИАН сообщал, что как-то девочка-подросток родила во время урока физкультуры, даже не догадываясь, что она беременна. Существует даже статистика, что примерно 1 из 2500 женщин не знает о своем положении, пока не родит.

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