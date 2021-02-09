Европейское космическое агентство впервые за 11 лет ищет новых астронавтов.
Читайте такжеВ SpaceX отменили запуск ракеты-носителя с мини-спутникамиОб этом сообщается на сайте ЕКА.
Новички будут работать вместе с существующими астронавтами ЕКА, поскольку Европа "вступает в новую эру освоения космоса".
В агентстве настоятельно рекомендуют женщинам подавать заявки, так как они стремятся расширить гендерное разнообразие в своих рядах.
Вакансия будет открыта с 31 марта по 28 мая 2021 года. В ЕКА будут рассматривать заявки только в течение этого времени. После этого начнется процесс отбора, который, как ожидается, завершится в октябре 2022 года.
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