В агентстве заявили, что Европа "вступает в новую эру освоения космоса".

Европейское космическое агентство впервые за 11 лет ищет новых астронавтов.

Читайте такжеВ SpaceX отменили запуск ракеты-носителя с мини-спутникамиОб этом сообщается на сайте ЕКА.

Новички будут работать вместе с существующими астронавтами ЕКА, поскольку Европа "вступает в новую эру освоения космоса".

В агентстве настоятельно рекомендуют женщинам подавать заявки, так как они стремятся расширить гендерное разнообразие в своих рядах.

Вакансия будет открыта с 31 марта по 28 мая 2021 года. В ЕКА будут рассматривать заявки только в течение этого времени. После этого начнется процесс отбора, который, как ожидается, завершится в октябре 2022 года.

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Автор: УНИАН