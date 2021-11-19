Государственный сервис электронных услуг "Дия" объявил о запуске сайта-шпаргалки о COVID-сертификатах. Ресурс содержит всю информацию, которую украинцам стоит знать об этом документе.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Дии".
Разработчики отметили, что в сети очень много материалов о СOVID-сертификатах. Для удобства самые необходимые из них собрали на одном ресурсе.
На сайте covid19.diia.gov.ua можно узнать:
- какие сертификаты существуют и чем они отличаются;
- как получить СOVID-сертификат с пошаговой инструкцией;
- сколько будет действовать ваш сертификат;
- куда обратиться, если не удается получить документ.
Читайте такжеВ "Дие" появился сертификат о выздоровлении от COVID-19 (фото)Кроме того, на сайте создали отдельный раздел с ответами на популярные вопросы.
Этот проект реализовала Минцифра совместно с МОЗ Украины, НСЗУ и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, проекта EU4DigitalUA и программы EGAP.
Как сообщал УНИАН, Минцифра открыла офлайн-пункты "действия" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.