Озябшую и напуганную зверушку передали ветеринарам.

В Колумбии спасли детеныша-альбиноса редкого вида животных из семьи котовых ягуарунди.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Специалисты предполагают, что малыш просто потерялся. Озябшее и напуганное животное передали ветеринарам, которые отогрели и накормили детеныша и оставили для дополнительного обследования. Позже его отправят в заповедник дикой природы в Медельине. Ягуарунди-альбиносы вообще довольно редки, а в Колумбии такое животное увидели впервые.

Читайте такжеВ Чили спасли заблудившегося на побережье пингвина (видео)

Ягуарунди или пума ягуарунди - небольшое хищное млекопитающее из семейства котовых, распространенное в Америке от Мексики до центральной Аргентины. Обитает в лесах, саваннах, кустарниках и на лугах, проявляет преимущественно дневную активность. Хорошо лазает по деревьям и плавает, но охотится на земле. Ягуарунди имеет генетическое сродство с пумой и гепардом. Имеет необычный для семьи внешний вид, немного похож на представителей семейства куньих. Ноги в ягуарунде короткие, голова плоская, а мех практически без меток.

Как сообщал УНИАН, в США три снежных барса умерли в детском зоопарке города Линкольн от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.