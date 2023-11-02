Известно, что заболевание начинает развиваться за 20 лет до появления симптомов.

Ученые, возможно, открыли новый диагностический инструмент для распознавания ранних стадий болезни Альцгеймера, пишет Newsweek.

Исследователи полагают, что болезнь связана с аномальным накоплением белков внутри и вокруг клеток мозга, но что именно вызывает это, до сих пор неясно.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день лекарства от болезни Альцгеймера не существует. Вместе с тем, новые лекарства могут принести облегчение пациентам и замедлить развитие симптомов, особенно если заболевание диагностировано на ранней стадии.

Видео дня

"Заболевание начинает развиваться за 20 лет до появления симптомов, поэтому важно обнаружить его на ранней стадии", - отметил один из авторов нового исследования Пер Нильссон, доцент кафедры нейробиологии, медицинских наук и общества Каролинского института в Швеции.

Сообщается, что в 2022 году ученые разработали простой анализ крови, который может обнаружить аномально свернутые белки и, следовательно, ранние признаки болезни Альцгеймера, прежде чем начнут проявляться симптомы болезни.

Но в последнем исследовании Нильссон и его команда обнаружили отличительный признак заболевания, который может позволить проводить еще более ранние диагностические тесты: увеличение метаболизма в гиппокампе мозга, части мозга, участвующей в памяти и обучении.

Болезнь Альцгеймера - общие данные

Известно, что болезнью Альцгеймера страдают примерно 5,8 миллиона американцев. Прогрессирующее заболевание является наиболее распространенной формой деменции и связано с потерей памяти и снижением когнитивных функций в областях мозга, отвечающих за мышление, память и речь.

Вас также могут заинтересовать новости: