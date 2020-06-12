"Биологическая бомба": ученые нашли идеальные условия для новых коронавирусов на рынках Въетнама

Различные штаммы коронавируса были обнаружены на 24 рынках, где продавались живые грызуны.

Распространенные в Юго-Восточной Азии рынки диких животных служат настоящей «биологческой бомбой», поскольку там сформировались благоприятные условия для развития и распространения коронавирусов.

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Как сообщает Naked Science, об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов bioRxiv.

Международная команда зоологов под руководством Аманды Файн из США еще в 2013-2014 годах провела исследование на рынках и фермах Вьетнама, собирая образцы биологического материала (крови, фекалий и других выделений) от животных, которые там продавались.

Как и во многих других странах Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме мясо крыс, летучих мышей, дикобразов и других экзотических животных считается деликатесом; их централизованно разводят на фермерских хозяйствах, а также отлавливают в дикой природе.

С помощью методику полимеразной цепной реакции (ПЦР), исследователи определяли наличие генетических последовательностей различных коронавирусов в образцах. Им удалось обнаружить следы присутствия шести различных видов патогенов из трех подсемейств семейства Coronaviridae — в том числе бетакоронавирусов, к которым относится возбудитель Covid-19.

«Различные штаммы коронавируса были обнаружены на всех 24 рынках, где продавались живые грызуны, — пишут ученые. — Вдобавок вирусы были найдены на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, которые производят удобрения из выделений летучих мышей».

Исследование также показало, что по мере перемещения животных по цепочке поставок доля образцов, зараженных различными коронавирусами, возрастает. Так, среди обычных крыс, которых продавали ловцы, доля зараженных особей составляла 20,7%. На крупных рынках этот показатель возрос до 32%, а среди крыс, которые подавались в ресторанах, процент зараженных образцов составил 55,6%. Схожие тенденции наблюдались для бамбуковых крыс, дикобразов и рукокрылых.

Ученые предполагают, что распространение коронавирусов на рынках мяса происходит через смешивание фекалий различных видов либо через прямую передачу патогена от одного вида к другому. На это, в частности, указывает тот факт, что в фекалиях грызунов были обнаружены вирусы, характерные для птиц и летучих мышей.

Гибридизация различных штаммов вирусов и их распространение в цепочке поставок не только является причиной зоонозных инфекций, но и несет серьезную угрозу конечному потребителю — человеку.

Исследователи приходят к выводу, что правительства Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии должны предпринять меры, которые не позволят появиться новым смертельно опасным вирусным болезням.

Как известно, по одной из версий пандемия COVID-19 начала свое шествие по миру с рынка китайского Уханя, где коронавирус передался от предназначенных на продажу животным к человеку.

Ранее в Киеве обнаружили случаи коронавируса среди персонала ресторанов.

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