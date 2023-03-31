Ее масса в 10 миллионов раз больше массы нашего Солнца.

Ученые обнаружили самую древнюю сверхмассивную черную дыру. Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, обнаружить этого космического монстра удалось с помощью новейшего телескопа Джеймса Уэбба.

По словам ученых, масса найденной черной дыры в 10 миллионов раз превышает массу нашего Солнца. Она до сих пор активно растет, поглощая материю из окружающего ее пространства.

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Астрономы считают, что эта черная дыра образовалась всего через 570 миллионов лет после Большого взрыва.

Исследователи считают, что объект образовался в результате коллапса массивного объекта, такого как одна из первых звезд во Вселенной. Эти звезды были намного больше, чем звезды, которые существуют сегодня.

Как сообщал УНИАн, ранее ученые установили, что в одной далекой галактике сверхмассивная черная дыра, выбрасывающая излучение со скоростью, близкой к скорости света, сместила свой угол на 90 градусов и стала указывать прямо на Землю. Такой резкий разворот объекта озадачил физиков.

Астрономы пока не определили, что могло вызвать такой большой сдвиг. Предполагается, что произошло слияние галактик, в результате чего и произошло смещение.

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