По мнению ученых, помещение умышленно засыпали землей по определенным правилам.

В Турции во время раскопок комплекса зданий на территории археологического памятника Карахан-Тепе нашли 11 каменных столбов в форме фаллосов и вырезанную в скале каменную мужскую голову. Приблизительный возраст находок – около 11 тысяч лет.

Как пишет N+1 со ссылкой на Turkish Journal of Archaeology and Ethnography, археологи предполагают, в этом здании проводились ритуалы. Оно было умышленно засыпано землей по определенным правилам.

По мнению ученых, на "погребение" здания ушло много времени и сил, оно могло быть частью длинного ритуала, как и его строительство.

Обнаруженные столбы находились в высеченном в скале помещении размером 7×6 метра. Высота фаллосов – от 1 до 1,7 метра, а диаметр – 30–50 сантиметров.

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Автор: Катерина Шварц