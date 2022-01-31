В Британии археолог-любитель Уильям Нордхофф во время изучения поля наткнулся на золотую, "маленькую, круглую и "исключительно легкую" древнюю брошь.
Об этом говорится в отчете специалиста по древностям, передает Ancient-origins.
Предварительно установлено, что брошь изготовили в средневековье – между 1150 и 1350 годами нашей эры.
По результатам анализа, предмет сделан из настоящего золота, он может стоить несколько тысяч долларов.
Отмечается, что на внешней и на внутренней поверхностях брошки выгравированы "волшебные" слова для защиты от болезней.
По словам археолога, он хотел бы увидеть брошь на выставке в Уилтширском музее в Девайзесе.
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