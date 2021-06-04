В новом iPad Pro будет стеклянная задняя панель, что позволит использовать беспроводное зарядное устройство.

Американская корпорация Apple планирует в этом году выпустить новый iPad Mini и новый базовый iPad, а в 2022 году - новый iPad Pro.

В новом iPad Pro будет стеклянная задняя панель, что позволит использовать беспроводное зарядное устройство. Также в iPad Pro, возможно, будет функция обратной беспроводной зарядки, благодаря чему можно будет заряжать другие устройства Apple, просто положив их на заднюю часть планшета. Источники Bloomberg сообщают, что разработка все еще находится на начальном этапе и многое может измениться.

У iPad Mini будут более узкие границы экрана — это первый редизайн устройства за шесть лет. Также Apple тестирует отказ от кнопки «Домой».

Читайте такжеApple презентовала iPad Pro (фото)Кроме того, компания работает над более тонкой версией базового iPad для студентов. Его, как и iPad Mini, планируют выпустить в конце этого года. Apple разрабатывает и новые методы беспроводной зарядки, которые позволят заряжать устройство на больших расстояниях, однако эта технология появится, скорее всего, только через несколько лет, сообщает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая