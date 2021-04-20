IPad Pro теперь оснащен чипсетом M1, который обеспечивает максимальную производительность в продуктах MacBook.

Apple презентовала iPad Pro, к которому можно будет подключить геймпады от Xbox и PlayStation.

Новый гаджет был представлен на мероприятии Apple 20 апреля, текстовую-трансляцию которого вы можете посмотреть на УНИАН.

IPad Pro теперь оснащен чипсетом M1, который обеспечивает максимальную производительность в продуктах MacBook.

Читайте такжеНовые возможности и революционный дизайн: Apple представила обновленный iMac (фото)

IPad Pro работает на iPad OS и является в 75 раз мощнее, чем самый первый iPad. Также к новому гаджету можно будет подключить геймпады от Xbox и PlayStation. Разъём USB-С на планшете получил поддержку Thunderbolt.

Кроме того, новый планшет поддерживает работу сетей пятого поколения 5G. В компании утверждают, что с помощью iPad Pro пользователи смогут подключаться к видеозвонкам и вести трансляции «где бы они не находились».

Предзаказ на планшет откроется 30 апреля, а продажи начнутся во второй половине мая. Модель с дисплеем диагональю 11 дюймов будет стоить от 799 долларов, а планшет с дисплеем Liquid Retina XDR диагональю 12,9 дюйма обойдется минимум в 1099 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко