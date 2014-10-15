Apple и Facebook будут платить своим сотрудницам за яйцеклетки

Оплата заморозки яйцеклеток станет частью пакета бонусов, с помощью которых компании Кремниевой долины привлекают перспективных сотрудниц, сообщает Лента.ру со ссылкой на NBC.

Как Apple, так и Facebook готовы компенсировать расходы на заморозку яйцеклеток на сумму до 20 тысяч долларов.

Процедура частично может решить проблему выбора между рождением детей и карьерным ростом в наиболее подходящем репродуктивном возрасте, считают в компаниях. Однако критики идеи считают, что технологические компании таким образом пытаются максимально удержать сотрудниц от выхода в декретный отпуск.

Читайте такжеСтала известна сумма штрафа для поставщиков Apple за утечку данных об iPhone и iPad

Это уже не первый подобный бонус — к примеру, Facebook уже выплачивает 4 тысячи долларов при рождении ребенка, а Apple оплачивает расходы в размере до 15 тысяч долларов на медицинские процедуры, связанные с планированием семьи.

Возможно, таким образом технологические компании поддерживают идею гендерного разнообразия своего штата — не секрет, что в большинстве компаний Кремниевой долины доминируют сотрудники мужского пола. В Apple и Facebook женщины составляют около 30 процентов штата.

Заморозка яйцеклеток является недешевым удовольствием. В США одна процедура обходится в сумму от 7 до 12 тысяч долларов, а хранение обойдется еще примерно в 4 тысячи долларов в год. Врачи же рекомендуют женщинам замораживать как минимум 20 яйцеклеток, что можно сделать минимум за две процедуры.