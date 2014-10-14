Исследователи объяснили, что запечатлел Curiosity на Марсе

Причем выяснилось, что датируются снимки, сделанные Curiosity, еще маем 2014 года и лишь недавно к ним было приковано столь пристальное внимание, пишет Росбалт.

Позже, в ходе тщательного анализа, исследователи пришли к единому выводу, что объект у марсианского кратера не может являться каким-либо живым существом, а представляет собой лишь яркий свет, который может быть и обычным бликом, передает Svopi.

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Также напомним, что не меньшую озадаченность у ученых вызвали фотографии камней, выложенных на поверхности планеты, образуя своим видом подобие "светофора", с тем же предназначением – регулирование движения, но в силу чрезмерной фантастичности такого варианта, его быстро отбросили.