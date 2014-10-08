Ученые нашли растение, которое лечит раковые опухоли за 2 недели

Препарат, изготовленный из редкого австралийского растения, уничтожил до 70 процентов раковых опухолей за две недели опытов на мышах. Лекарство под кодовым названием EBC-46 получают из косточек ягод Hylandia dockrillii (семейство молочайных), которое произрастает только в тропических лесах на севере штата Квинсленд, пишет Lenta.ru.

Ученые сделали инъекцию препарата непосредственно в опухоли на коже мышей, а также в опухоли на шее, голове и в кишечнике 300 домашних животных (собак, кошек и лошадей). Через пять минут участок вокруг меланомы наливался фиолетовым цветом, подобно синяку, спустя сутки чернел, еще через два дня появлялся струп, и, наконец, через две недели корочка отходила, и под ней обнаруживалась чистая кожа без каких-либо следов рака.

По мнению исследователей, препарат запускает клеточную реакцию, перекрывающую кровоснабжение опухоли. Потом организм начинает воспринимать меланому как обычный синяк (гематому), активизируются необходимые иммунные реакции, и область опухоли «зачищается», рассказал ведущий автор исследования Глен Бойл (Glen Boyle). Однако EBC-46 бесполезен против раковых клеток, распространяющихся на другие органы (при метастазах).

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По мнению Бойла, новый препарат вряд ли полностью заменит химиотерапию, но в случае успешных испытаний на людях (разрешение на проведение таких тестов уже получено) его можно будет рекомендовать пациентам, которым эта медицинская процедура противопоказана.

Компания-разработчик лекарства сейчас рассматривает вопрос о создании плантации Hylandia dockrillii.