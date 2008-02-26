Хакеры превратили Google в Goolag

Группа хакеров Cult of the Dead Cow (CDC) представила программу Goolag Scanner, которая позволяет проверять сайты на наличие уязвимостей при помощи Google, сообщает PC World. Goolag Scanner относится к разряду программного обеспечения с открытым кодом, имеет простой графический интерфейс, и распространяется бесплатно.

Обнаруженные уязвимости отображаются в виде ссылок, которые можно активировать в окне браузера. Таким образом могут быть похищены пароли и прочая конфиденциальная информация. На испытаниях сканера представители CDC обнаружили несколько крупных уязвимостей на сайтах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Один из членов CDC подчеркнул, что интернет является "кошмарной платформой" с точки зрения безопасности. Он порекомендовал всем веб-мастерам воспользоваться Goolag Scanner, пока это не сделали злоумышленники.

CDC давно работает в области IT-безопасности. Самым известным продуктом CDC является созданная десять лет назад программа удаленного администрирования Back Orifice, работающая под управлением Windows.

Лента.ру