Еврокомиссия подозревает в сговоре с торговлей производителей ЦПП

Еврокомиссия подозревает в сговоре производителей центральных процессорных устройств (ЦПП) и розничных торговцев персональными компьютерами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Комиссия подтвердила проведение необъявленных проверок у производителей ЦПП и розничных торговцев компьютерами.

Согласно сообщению Еврокомиссии, она имеет основания считать, что существует нарушение статьи 81 Соглашения ЕС в части ограничения бизнес-практики и статьи 82 Соглашения ЕС в части злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Необъявленные проверки являются предварительным этапом проведения расследования в рамках европейского антимонопольного законодательства. Проведение проверок не означает, что компании виновны в антимонопольном поведении и не предрекает результатов расследования.