Компания-разработчик первого российского смартфона покидает РФ и переезжает в Канаду (исправлено)

Напомним, информацию о смене места дислокации штаб-квартиры распространило канадское издание Financial Post, ссылаясь на заявление генерального директора (CEO) компании Влада Мартынова, пишет slon.ru.

"YotaPhone был и останется российским продуктом, полностью спроектированным и разработанным в России", - говорится в сообщении компании.

В сообщении уточняется, что Yota Devices планирует открыть офис в Канаде. "В преддверии старта продаж второго поколения YotaPhone, компания расширяет свое присутствие на мировых рынках. Новый офис будет контролировать сбыт продукта в северо и латино-американском регионе", - сказал Влад Мартынов.

На американском рынке компания рассчитывает продать до 30% второго поколения YotaPhone.

В настоящее время у компании 6 офисов по всему миру, они отвечают за продажи в Европе, регионах Африки и ОАЭ, а также Сингапуре и Азии.