На Facebook появится опция "Сохранить" для отложенного просмотра материалов

Об этом говорится в официальном блоге Facebook. "Каждый день люди находят множество интересных вещей на Facebook, но не успевают просмотреть все сразу. Теперь можно сохранить найденные материалы и просмотреть их тогда, когда будет время. Вы можете сохранять ссылки на интернет-страницы, интересные места, фильмы, телешоу и музыку", - пишут разработчики, передает Lenta.ru.

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Кнопка "Сохранить" (Save) будет располагаться возле опции "Нравится" (Like). Сохраненные материалы будут архивироваться в список и автоматически сортироваться по категориям. Список будет виден исключительно самому пользователю, если только он не пожелает поделиться той или иной страницей с друзьями.

Функция будет работать как в веб-версии, так и в мобильных приложениях Facebook для платформ iOS и Android, причем список сохраненного контента будет обновляться на всех устройствах. Доступ к списку можно получить либо из левого меню на главной странице Facebook, либо во вкладке "Подробнее" (More) в мобильных приложениях.

Когда пользователь будет заходить в Facebook, в ленте новостей соцсеть также будет напоминать ему о сохраненном, но еще не прочитанном контенте.

Возможность сохранить те или иные ссылки, к примеру, на онлайн-статьи или интересные подборки фотографий, являлась одной из наиболее востребованных среди аудитории соцсети. Все пользователи, которых насчитывается более 1,23 млрд, получат доступ к функции "Сохранить" в ближайшие несколько дней.