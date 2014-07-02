Associated Press заменит журналистов роботами

Агентство Associated Press будет писать новости о финансовых отчётах компаний с помощью робота. Новая технология стала возможной благодаря компании Automated Insights, чьи алгоритмы будут обрабатывать информацию с серверов агентства по сбору статистики Zacks Investment Research и выдавать сводки за считанные секунды, сообщает lookatme.ru.

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Несмотря на обеспокоенность журналистской общественности, шеф-редактор AP настаивает на том, что использование роботов позволит освободить журналистов от рутинной работы и даст возможность сосредоточиться на творческих заданиях.