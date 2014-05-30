Apple пообещала показать лучшие продукты за последние 25 лет
14:46, 30 мая 2014Наука и IT
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Вице-президент Apple Эдди Кью пообещал, что компания выпустит лучшие продукты за последние 25 лет.
Apple покажет лучшие продукты за последние 25 лет / REUTERS
Однако вице-президент не уточнил, имелись в виду все продукты, которые компания собирается выпустить в этом году, такие как iPhone 6 и новые поколения iPad и iPod, или речь идет лишь о программных продуктах, таких как iTunes и iCloud, которые за весь 2014 год существенно не обновлялись.
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Заявление прозвучало в преддверии Всемирной конференции разработчиков WWDC14, на которой, как ожидается, Apple поднимет завесу тайны над iPhone 6 и своими другими продуктами.
Напомним, что Apple может сделать iPhone 5S дешевле, отобрав у него немного памяти.
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