Apple пообещала показать лучшие продукты за последние 25 лет

Однако вице-президент не уточнил, имелись в виду все продукты, которые компания собирается выпустить в этом году, такие как iPhone 6 и новые поколения iPad и iPod, или речь идет лишь о программных продуктах, таких как iTunes и iCloud, которые за весь 2014 год существенно не обновлялись.

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Заявление прозвучало в преддверии Всемирной конференции разработчиков WWDC14, на которой, как ожидается, Apple поднимет завесу тайны над iPhone 6 и своими другими продуктами.

Напомним, что Apple может сделать iPhone 5S дешевле, отобрав у него немного памяти.