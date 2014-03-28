СМИ назвали дату выхода нового iPhone

С таким заявлением, сообщает Agence France-Presse, в пятницу, 28 марта, выступила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

По данным издания, смартфон, который получит название iPhone 6, будет представлен в двух версиях — с экраном в 4,7 и 5,5 дюйма. Последняя на настоящий момент модель iPhone, выпущенная на рынок, оснащена экраном в 4 дюйма.

Читайте такжеИА УНИАН запустило мобильное приложение для iPhoneИменно такие жидкокристаллические экраны высокого разрешения для нового iPhone компания Apple, по данным газеты Nikkei, заказала японским Sharp и Japan Display, а также южнокорейской LG Display, сообщает Лента.ру.

Ранее в марте тайваньские СМИ сообщали, что Apple разместила заказ на производство микросхем для своего нового смартфона на местном предприятии Semiconductor Manufacturing Co.

Акции Sharp на японской бирже после появления в Nikkei сообщения о якобы полученном от Apple заказе на экраны для iPhone выросли утром в пятницу на 1,96 процента и торгуются значительно лучше рынка.

В Sharp сообщения СМИ о сотрудничестве с Apple не комментируют. Apple, по традиции, отказывается сообщать какие-либо сведения о своей новой продукции до ее официальной презентации.