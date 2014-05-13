СМИ: Археологи, возможно, нашли судно Колумба, на котором он открыл Америку

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

«Все географические, подводные топографические и археологические свидетельства дают веские основания предполагать, что это обломки флагмана Колумба - «Санта-Марии», - заявил глава группы, американский исследователь Барри Клиффорд (Barry Clifford).

Такие выводы группа археологов сделала после недавней экспедиции в этом районе Карибского моря, которая была проведена совместно с правительством Гаити. Ученые с помощью водолазов, магнитометров и гидролокационного оборудования детально осмотрели дно.

Читайте такжеИзраильские археологи обнаружили руины дворца библейского царя ДавидаВ 2003 году эта же группа ученых провела фотографическое исследование местности. Кроме этого, Клиффорд изучил более 400 морских аномалий и дневник самого Колумба, что позволило определить примерное местоположение обломков и значительно сузить район поисков. Ученые также сопоставили описание внешнего вида корабля, в частности, пушек на борту, с фотографиями.

«Теперь нам необходимо продолжить совместную работу с правительством Гаити, чтобы провести детальные археологические раскопки обломков», - отметил Клиффорд. По его мнению, раскопки предоставят первые археологические свидетельства открытия Америки.

«Санта-Мария» - флагманский однопалубный трехмачтовый корабль, на котором Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку. Длина судна составляет от 21 до 25 метров, оно могло вместить до 40 человек. Судно разбилось возле побережья Гаити в 25 декабря 1492 года, когда наскочило на рифы.