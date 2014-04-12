Очки Google Glass вошли в постоянную экипировку врачей американской клиники

Как пишет Newsru со ссылкой на американское издание The Boston Globe, в январе один из сотрудников бостонского медицинского центра Beth Israel доктор Стивен Хорнг спас жизнь пациента при помощи Google Glass. Больной, у которого было обнаружено внутримозговое кровотечение, сообщил Хорнгу, что у него аллергия на некоторые препараты, снижающие давление, однако не смог вспомнить их названия. Чтобы сэкономить время, доктор не стал изучать медицинскую карту или обращаться к записям в компьютере клиники. Хорнг смог вывести информацию о пациенте на экран своих Gogle Glass, чем, вероятно, и спас ему жизнь.

К апрелю практика использования очков от Google в клинике Beth Israel заметно расширилась: гаджет стали использовать для повседневного медицинского обслуживания. Теперь врачи начинают смену с того, что включают Google Glass.

"Мы делаем это, чтобы испытать технологию, которая может действительно оказаться полезной, и призываем других врачей исследовать ее возможности вместе с нами. Это свободные руки и доступ к информации в любой момент", сообщил журналистам Стивен Хорнг.

Читайте такжеПолицию Нью-Йорка обеспечат очками Google Glass

На дверях больничных палат начали размещать QR-коды, каждый из которых является уникальным и связан с данными конкретного пациента, хранящимися в электронной базе медицинского центра. Перед тем как войти в палату, врач может просканировать код и незамедлительно получить все необходимые сведения о пациенте.

Во вторник на YouTube появилось видео, демонстрирующее, как именно "умные" очки могут помогать врачам в работе. При помощи Google Glass медики получили сведения о поступившем в больницу пациенте, обменялись мнениями о диагнозе и методах лечения. Впрочем, нельзя не отметить, что пожилой мужчина на видео явно демонстрирует все классические признаки инсульта, что делает постановку диагноза не слишком сложной.