Фото в Facebook помогло выявить редкое заболевание трехлетней девочки

Как сообщает Medportal со ссылкой на местный новостной ресурс WREG, после того, как Тара Тэйлор разместила на своей странице фото дочери Райли, два ее друга по социальной сети обратили внимание на необычный желтый отблеск в левом глазу ребенка и посоветовали женщине срочно показать дочь офтальмологу.

Та последовала их совету, и в результате Райли поставили диагноз «начальная стадия болезни Коутса». Это редкое глазное заболевание неизвестной этиологии, которое еще называют наружный экссудативный геморрагический ретинит, характеризуется аномальным развитием кровеносных сосудов сетчатки в одном из глаз, что приводит к накоплению между сосудистой оболочкой и сетчаткой экссудата, который замещается соединительной тканью.

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Как правило, начало болезни относится к первому десятилетию жизни, она медленно развивается и заканчивается потерей зрения в пораженном глазу. Диагностика болезни Коутса у детей затруднена, так как заболевание не сопровождается болевыми ощущениями и никаких жалоб, как и в случае Райли, со стороны юных пациентов не поступает. Желтый отблеск в глазу на фотоизображении, как правило, является первым свидетельством наличия патологии. На начальных стадиях заболевания лазерная или криотерапия может помочь спасти зрение.