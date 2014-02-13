Армия США начала испытания «умного» прицела с Wi-Fi

Кроме того, военные приобрели и шесть комплектов спусковых механизмов, работающих с прицелами. В настоящее время прицельные комплексы проходят испытания, по завершении которых может быть принято решение об их масштабной закупке для военных, пишет Лента.ру.

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Армия США испытывает прицелы TrackingPoint в составе снайперских винтовок XM2010 калибра .300 Winchester Magnum. Стоимость одного комплекта прицела и спускового механизма составляет 10-27 тысяч долларов в зависимости от типа оружия, на которое он будет устанавливаться. Подробности испытаний пока неизвестны. По данным американской компании, ее прицел позволяет в пять раз увеличить точность первого выстрела на дистанцию до 1,1 километра по сравнению с обычными оптическими прицелами.

Прицел TrackingPoint способен автоматически отслеживать перемещение цели. Для этого стрелку необходимо навести оружие на цель и нажать на кнопку маркировки, расположенную рядом со спусковой скобой на оружии. После этого уже можно жать на спусковой крючок, однако выстрел будет произведен не сразу: компьютер перейдет в боевую готовность и произведет выстрел только тогда, когда перекрестие прицела совпадет с помеченной целью.