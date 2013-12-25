Apple запатентовала датчик сердцебиения, встроенный в iPhone

Патенты описывают систему, позволяющую определять, когда палец находится близко к сенсору, но еще не коснулся контакта. Стоит отметить, что подобная технология уже встречалась в смартфонах компании Samsung, в частности у Galaxy S4.

Об этом сообщают vesti.ru.

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В патенте Apple также описываются способы применения этой технологии, в частности для улучшения распознавания жестов пользователя, определения и блокировки случайных нажатий, а также более точной реакции на касания экрана при холодной погоде.

Второй патент описывает датчик, позволяющий определить частоту сердцебиения посредством металлических частей корпуса мобильного устройства, проводящих электрический ток, для получения показаний.

Согласно тексту заявки точность, с которой работает сенсор, позволит идентифицировать пользователя гаджета согласно биометрическим показателям. Цель, которой служит данная система, - дополнительный барьер безопасности для владельцев iPhone. Кроме того, ее можно будет использовать в фитнес-приложениях, причем не только смартфонных, но и созданных для пока что не выпущенных "умных" часов iWatch.