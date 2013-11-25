Apple купила создателей технологии распознавания движений

Корпорация Apple договорилась о покупке израильской компании PrimeSense, разработчика технологии 3D-распознавания движений человека. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на представительницу Apple Кристин Уге (Kristin Huguet).

Сумма сделки составит около 360 миллионов долларов США. Уге отказалась сообщить, как Apple распорядиться покупкой, указав лишь, что корпорация «время от времени» покупает «технологические компании».

О том, что Apple ведет переговоры о покупке с PrimeSense, первой написала израильская газета Calcalist в июле 2013 года. Тогда издание уточнило, что Apple планирует заплатить за PrimeSense 280 миллионов долларов.

По данным Calcalist, Apple намерена использовать технологии PrimeSense в «умном телевизоре» собственной разработки (слухи о таком устройстве ходят уже несколько лет) либо в «носимой электронике» — например, в наручных часах.

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PrimeSense разработала технологию распознавания движений для сенсора Kinect, который предназначался для игровых консолей Xbox 360. В Kinect «захват» движений осуществляется с помощью RGB-камеры и инфракрасных датчиков глубины.

Разработки израильской компании также применялись в роботах телеприсутствия Ava и в контроллере Asus Xtion. Платформа распознавания Capri, созданная PrimeSense, настолько компактна, что может использоваться в мобильных устройствах.

Apple и раньше покупала небольшие компании. Так, в январе 2012 года она заключила сделку с Anobit, израильской компанией, разрабатывающей контроллеры флэш-памяти. Сделку оценили в 400-500 миллионов долларов.