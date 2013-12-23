Веб-камеры ноутбуков Apple могут тайно шпионить за юзерами

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на доклад исследователей Стивена Чековэя и Мэттью Брокера.

В "маках", как и во многих других компьютерах, есть светодиод, который предупреждает пользователя о том, что веб-камера работает, пишет ТСН.

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Исследователи установили, что его можно отключить, осуществив "перепрошивку" микроконтроллера камеры.

По их мнению, если светодиод не действует, то фото- и видеослежка через камеру становятся незаметными для пользователя. В качестве доказательства Чековэй и Брокер написали программу iSeeYou. Она заставляет встроенную камеру компьютера записывать видео, не зажигая светодиод.

Каждый раз при запуске программа вносит изменения в прошивку микроконтроллера веб-камеры, а перед завершением работы возвращает ее в исходное состояние.

Исследователи заявили, что iSeeYou работает только на старых "маках". Но они, однако, не исключают, что схожие уязвимости могут присутствовать и в более новых компьютерах.