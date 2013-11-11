В следующем году появится iPhone с изогнутым экраном - Bloomberg

Apple разрабатывает новые проекты iPhone с большим экраном с изогнутым стеклом и датчиками, фиксирующими различные уровни давления, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в компании.

Две модели планируются к выпуску во второй половине следующего года.

С экранами 4,7 дюйма и 5,5 дюйма, две новые модели Apple станут крупнейшими из iPhone, и будут подходить на 5,7-дюймовый Galaxy Note 3, который Samsung выпустила в сентябре.

Новые телефоны Apple, все еще находятся в разработке и, вероятно, будут выпущены в третьем квартале следующего года. Технология распознавания силы давления может также быть разработана с задержкой, что приведет к ее появлению в уже более поздних моделях iPhone.

Натали Керрис, пресс-секретарь Купертино, штат Калифорния, компании Apple, от комментариев отказалась.

"Размер экрана является одной из вещей, где Apple еще должен догнать лагерь Android", говорит Деннис Чан, аналитик Финансового Холдинга Yuanta в Тайбэе.

Ранее Apple представляла по одной модели за раз, но порвала с этой практикой в сентябре, когда представила сразу две версии iPhone - iPhone 5S с более продвинутыми функциями и iPhone 5C по более низким ценам.

Спрос на iPhone 5S оказался намного выше, потому производство iPhone 5C было сокращено.