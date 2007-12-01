Нигерийцы подали в суд на создателей дешевых ноутбуков

Нигерийская компания Lagos Analysis и ее подразделение LANCOR подали в суд на создателей дешевых (т.н. "заводных") ноутбуков для детей из бедных стран - Николаса Негропонте и ассоциацию OLPC. Бывшего профессора MIT и ассоциацию OLPC (one laptop per child - "по компьютеру каждому ребенку") обвиняют в краже идей при создании клавиатуры заводного ноутбука, сообщается на сайте Engadget.

Нигерийцы заявляют, что их клавиатуры представляют собой специфические для региона устройства ввода, которые позволяют печатать "особые символы и диакритические знаки". OLPC позволяет своим пользователям делать то же самое и значит, считают истцы, их идея была незаконно позаимствована. Lagos планирует подать аналогичный иск в Федеральный суд США. Размер требуемой истцом компенсации пока не уточняется.

Заводные ноутбуки OLPC XO-1 созданы из дешевых комплектующих, оборудованы устойчивым к пыли и влаге корпусами и оснащены специальным блоком питания, зарядка которого осуществляется вращением специальной ручки (отсюда и термин - "заводные ноутбуки"). Такие машины стоят около 200 долларов (хотя изначально они были известны как "стодолларовые ноутбуки") и рассчитаны на использование в школах развивающихся стран.

Лента.ру