В США изобрели бесшумный мотоцикл для диверсантов (фото)

Электрический двигатель позволяет снизить шумность и тепловыделение, а система инфракрасной подсветки даст возможность езды с выключенными фарами. Производитель, компания Zero Motorcycles, также обещает работу под водой и повышенную прочность.

Электромотор, как говорится в сообщении Zero Motorcycles, дал возможность снизить выделение тепла и повысить управляемость: разработчики подчеркивают плавность регулировки мощности и экономичное торможение, подзаряжающее аккумулятор. Разряженные аккумуляторы можно перезарядить за час или сменить на новые за минуту.

Для езды ночью предусмотрен инфракрасный прожектор, позволяющий управлять мотоциклом в полной темноте и при этом не заметный со стороны. Электрические компоненты изолированы и способны выдержать погружение в воду минимум на один метр.

Бесшумный мотоцикл Zero MMX будет поставляться только военным, отмечает Лента.ру, однако наработки в части электродвигателя будут использованы в гражданской версии.