Google просит у спецслужб разрешения опубликовать их запросы

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Google жалуется на огласку в прессе истории со слежкой спецслужбами за пользователями интернета, из которой создается впечатление, будто компания предоставляет правительственным организациям неограниченный доступ к персональным данным своих клиентов.

"Это просто неправда", - говорится в блоге.

Представители Google напомнили, что они чрезвычайно тяжело работали 15 лет, чтобы заработать доверие, наняли лучших в мире специалистов по безопасности и постоянно возвращали правительственные запросы по данным пользователей.

В частности, компания просит разрешения опубликовать статистические данные о количестве полученных со стороны спецслужб запросов и количестве пользователей, которых они касались, чтобы секретностью не подпитывать спекуляций.

Такая прозрачность, по мнению компании, "будет служить общественным интересам, не нанося ущерб национальной безопасности".

Напомним, The Washington Post 6 июня опубликовала статью, в которой утверждалось, что Агентство национальной безопасности США и ФБР имеют доступ к серверам таких компаний, как Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple и получают оттуда любую интересующую их информацию о пользователях, включая частную переписку.

Эту информацию передал изданию бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который вскоре после этого исчез.