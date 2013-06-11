Google просит у спецслужб разрешения опубликовать их запросы
Компания Google обратилась к главам Генпрокуратуры США и Федерального бюро расследований с просьбой разрешить опубликовать правительственные запросы о персональных данных пользователей.
Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Google жалуется на огласку в прессе истории со слежкой спецслужбами за пользователями интернета, из которой создается впечатление, будто компания предоставляет правительственным организациям неограниченный доступ к персональным данным своих клиентов.
"Это просто неправда", - говорится в блоге.
Представители Google напомнили, что они чрезвычайно тяжело работали 15 лет, чтобы заработать доверие, наняли лучших в мире специалистов по безопасности и постоянно возвращали правительственные запросы по данным пользователей.
В частности, компания просит разрешения опубликовать статистические данные о количестве полученных со стороны спецслужб запросов и количестве пользователей, которых они касались, чтобы секретностью не подпитывать спекуляций.
Такая прозрачность, по мнению компании, "будет служить общественным интересам, не нанося ущерб национальной безопасности".
Напомним, The Washington Post 6 июня опубликовала статью, в которой утверждалось, что Агентство национальной безопасности США и ФБР имеют доступ к серверам таких компаний, как Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple и получают оттуда любую интересующую их информацию о пользователях, включая частную переписку.
Эту информацию передал изданию бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который вскоре после этого исчез.