Китайский космический корабль совершил успешный старт (фото)

Руководитель Китайской программы пилотируемых космических полетов Чжан Юся объявил запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-10" успешным, сообщает Синьхуа.

Как сообщал УНИАН, капсулу «Шенчжоу-10» выведет в космос ракетой с Цзюцюаньского космодрома на западе Китая. 15-дневная миссия предусматривает, среди прочего, стыковку с орбитальным космическим модулем Тянгон-1.

Экипаж "Шенчжоу-10" состоит из трех человек - Не Хайшэн, Чжан Сяогуана и 33-летней Ван Япин, второй женщины-космонавта Китая. Ожидается, что она проведет школьный урок из космоса.