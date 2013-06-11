Китайский космический корабль совершил успешный старт (фото)
13:34, 11 июня 2013Наука и IT
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В Китае прошел успешный запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-10".
"Шеньчжоу" успешно стартовал / Фото: news.cn
Руководитель Китайской программы пилотируемых космических полетов Чжан Юся объявил запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-10" успешным, сообщает Синьхуа.
«Шенчжоу-10» пробудет в космосе 15 дней / Фото: news.cn
Как сообщал УНИАН, капсулу «Шенчжоу-10» выведет в космос ракетой с Цзюцюаньского космодрома на западе Китая. 15-дневная миссия предусматривает, среди прочего, стыковку с орбитальным космическим модулем Тянгон-1.
Экипаж "Шенчжоу-10" состоит из трех человек - Не Хайшэн, Чжан Сяогуана и 33-летней Ван Япин, второй женщины-космонавта Китая. Ожидается, что она проведет школьный урок из космоса.
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