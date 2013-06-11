Сегодня вторую китайскую космонавтку отправят в космос (фото)

Планируется, что капсулу «Шенчжоу-10» выведут в космос ракетой с Цзюцюаньского космодрома на западе Китая сегодня в 12:38 по киевскому времени, пишет Радио Свобода.

15-дневная миссия предусматривает, среди прочего, стыковку с орбитальным космическим модулем Тянгон-1, или «Небесным дворцом».

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Экипаж "Шенчжоу-10" состоит из трех человек - Не Хайшэн, Чжан Сяогуана и 33-летней Ван Япин, второй женщины-космонавта Китая. Ожидается, что она проведет школьный урок из космоса.

Как известно, первую китайскую космонавтку отправляли в космос год назад. Сегодняшний запуск должен стать уже пятым для Китая за последние 10 лет. КНР планирует создать собственную космическую станцию ​​до 2020 года.