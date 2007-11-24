Иран произвел обогащенные урановые топливные таблетки для строящегося реактора на тяжелой воде, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское официальное агентство IRNA, цитирующее слова вице-президента страны и главы Организации по атомной энергетике страны Голам-Резы Агазаде.

"Топливные таблетки для 40 Мвт исследовательского реактора в Араке были произведены", - заявил Г.Р.Агазаде.

Высокопоставленный чиновник также сообщил, что Иран уже провел испытания топливных таблеток, созданных на объекте по производству ядерного топлива в Исфахане.

Если это заявление соответствует действительности, это свидетельствует о том, что Иран сумел завершить полный цикл создания ядерного топлива.