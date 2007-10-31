”Всемирный туалетный саммит” откроется в Нью-Дели

"Всемирный туалетный саммит", направленный на решение глобальных проблем в области гигиены и санитарии, открывается в среду в индийской столице.

Участниками этого самого значимого международного мероприятия в области гигиены станут более 230 делегатов из Индии и около 190 зарубежных гостей - представителей компаний-производителей унитазов, членов некоммерческих организаций, ученых, муниципальных чиновников, инженеров.

Участники "саммита" расскажут об опыте пропаганды гигиены в индийских деревнях, о предупреждении распространения водных инфекций, о ситуации с гигиеной и доступности туалетов в разных странах.

Докладчица из Автралии заявила выступление под названием "Туалеты на телевидении", а представитель Греции пообещал рассказать о древнегреческих унитазах.

Участники смогут пополнить свои знания о последних достижениях в области туалетного дизайна, о программе улучшения туалетов в Японии, о новом поколении туалетов в германском городе Ганновер.

Организатором "Всемирного туалетного саммита" является Всемирная туалетная организация - неправительственная организация со штаб-квартирой в Сингапуре. Соорганизатором "Туалетного саммита-2007" со стороны Индии выступает неправительственная организация "Сулабх интернэшнл", получившая известность благодаря созданию экономичного бессмывного унитаза и технологии строительства и обслуживания платных общественных туалетов.

Мероприятие проводится в седьмой раз. В прошлом году "саммит" принимала Москва.

РИА Новости