Ученые представили новую технологию StannousComplex для предотвращения болезни дёсен

Проблемы болезни дёсен известны многим. От 50 до 80 процентов взрослых людей сталкиваются с ними. Такие данные приводит доктор Пол Уоррен – эксперт, работающий в лабораториях Blend-a-med.

Его главное достижение на сегодняшний день – новая технология для очищения зубов и дёсен. На эту разработку ушло более 15 лет кропотливого труда.

Более подробно о технологии, а также о ее применении в борьбе с гингивитом Пол Уоррен рассказал в беседе с известным телеведущим Леонидом Парфёновым.

Что такое гингивит?

Гингивит — это воспаление дёсен, возникающее из-за скопления бактериального налёта. Это воспаление может исчезнуть только при удалении зубного налёта. Гингивит может привести к развитию более сложного заболевания — периодонтита, что, в свою очередь, приводит к изменениям костной ткани челюстей и связочного аппарата, а в конечном счете - к потере зуба.

Как называется новая технология?

Эта технология называется StannousComplex. Она позволяет уменьшить и предотвратить проблемы дёсен. Причина проблем — бактерии. Они скапливаются на зубах, образуя бактериальный налёт, что приводит к воспалению и кровоточивости дёсен. При отсутствии лечения и должногоухода воспаление может привести к потере зуба, - объясняет доктор.

В чем новизна технологииStannousComplex?

Ученым удалось стабилизировать элемент Stannous и полностью раскрыть его потенциал. Паста не только борется с бактериями, но и уменьшает образование токсинов, которыеприводят к воспалению дёсен.

Где применяется?

Технология StannousComplex применяется в зубной пасте Blend-a-medClinicLine.

Как паста «Pro-ExpertClinicLine Защита дёсен» защищает от гингивита?

Паста «Pro-ExpertClinicLine Защита дёсен»уменьшает симптомы и помогает предотвратить развитиепроблем дёсен,устраняет зубной налет на линии дёсен, приостанавливает развитие проблем дёсен,вызванных размножением бактерий в полости рта. А также она защищает полость рта по всем направлениям:предотвращает развитие кариеса, устраняетбактериальный налет, уменьшает чувствительность зубов, укрепляет эмаль, обеспечивает свежестьдыхания.

Клинически доказано

Благодаря «Pro-ExpertClinicLine Защита дёсен»в течение 4 недельуменьшаются проблемыс дёснами.