Весной в киевском метро появится Wi-Fi

Сейчас в КГГА готовятся к проведению инвестиционного конкурса в рамках указанного проекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на главу КГГА Александра Попова.

«Сейчас мы активно работаем над этим проектом и уже в январе объявим инвестиционный конкурс. Убежден, что он заинтересует инвесторов, и в следующем году мы сможем реализовать проект на условиях государственно-частного партнерства», – сказал А.Попов.

Сейчас технико-экономические показатели проекта Wi-Fi разрабатывают в Департаменте транспортной инфраструктуры и КП «Киевский метрополитен». По словам А.Попова, как только документ будет готов – в горадминистрации состоится заседание конкурсной комиссии. На нем должны утвердить условия конкурса, чтобы до конца января объявить о его проведении. Определить победителей обещают до конца февраля. А уже в марте, при условии успешного проведения конкурса, будет заключен инвестиционный договор. Поэтому подсоединиться к всемирной сети столичная подземка сможет уже весной 2013 года.