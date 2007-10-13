Nissan представила новый шарообразный концепт-кар (фото)

Компания "Ниссан" (Nissan) в субботу впервые представила широкой публике свой новый концепт-кар Pivo2.

Шарообразный бело-голубой электромобиль был выставлен в галерее "Ниссан" на знаменитой улице Гиндза в Токио, сообщает РИА Новости.

Трехместная кабина автомобиля, напоминающего сказочную карету, поворачивается на 360 градусов, а колеса - на 90 градусов. При этом каждое колесо оснащено собственным электроприводом. Такая конструкция позволяет припарковаться в самом тесном пространстве: машина заезжает на стоянку по прямой, после чего кабина разворачивается в ту сторону, откуда пассажирам удобнее всего выйти.

Дверь всего одна. Она расположена в передней части и плавно открывается и закрывается нажатием кнопки, поднимаясь вверх по диагонали. Со стороны салона в нее встроена приборная панель и руль, напоминающий штурвал. Водитель сидит в центре, а два пассажира могут разместиться по обе стороны от него.

Еще одной изюминкой этой модели стал встроенный в торпеду глазастый робот-колобок, говорящий на японском и английском языках. Зрителям продемонстрировали, как он здоровается с хозяином, ищет ближайшую парковку и просто может пообщаться с водителем.

В частности, "колобок" при помощи встроенной камеры распознает несколько основных настроений: усталость, радость, раздражение, удивление. Если он видит, что у человека за рулем начинают слипаться глаза, то тут же бодрым электронным голосом предупреждает: "Эй, не спи! Тут через 500 метров есть кофейня".

По словам сотрудника "Ниссан", больше всего робот реагирует на иностранцев, потому что у них по сравнению с японцами более богатая мимика. Кроме того, он может подбодрить, отреагировав на простые фразы.

"Успею ли я?" - спрашивает девушка за рулем.

"Не спеши", - отвечает робот, кивая головой и мигая огоньками в больших глазах.

В этом электромобиле нет привычных зеркал. Их роль выполняют четыре камеры с углом обзора 180 градусов, встроенные впереди, сзади и по бокам корпуса. Они позволяют видеть, что происходит со всех сторон. Изображение выводится на сенсорный дисплей в приборной панели. В качестве боковых зеркал используются два монитора, встроенные слева и справа от водителя там, где, обычно расположены зеркала.

Источником энергии служит новый ионно-литиевый аккумулятор. По словам представителя компании, одной зарядки хватает на десять часов. Причем зарядить его можно как от высоковольтной сети, так и от обычной розетки. Во втором случае понадобится около шести часов.

На дороге новинка может развивать скорость до 125 километров в час. Однако увидеть его в городе, а не на выставке пока нельзя: выводить этот концепт-кар на уровень производства пока не планируется.

Этот автомобиль наряду с другими будет представлен на открывающемся 26 октября Токийском автосалоне 2007.