Арестован глава бразильского представительства Google

Сообщается, что арест связан с отказом компании Google выполнить решение суда об удалении из YouTube ролика с критическими оценками в адрес одного из кандидатов на местных выборах.

В соответствии с решением избирательного суда штата Мату-Гроссу-ду-Сул, Силва Коэльо ответственен в неподчинении судебным решениям, которые предписывали удалить ролик, в котором кандидат обвинялся в поддержке распространения абортов, пьянства среди населения, незаконном обогащении и презрительном отношении к бедным слоям общества.

Условием освобождения Коэльо является обещание предстать перед судом, которое он должен дать в письменном виде.

Накануне Google объявила о намерении обжаловать решение суда, так как, по словам её представителя, она не отвечает за содержание роликов, появляющихся в YouTube.

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Несколько дней назад также был выдан ордер на арест другого крупного руководителя Google в Бразилии по аналогичному обвинению в другом штате страны, замечает РИА Новости, однако затем решение было отменено.

Муниципальные выборы в более чем 5 тысячах муниципалитетов Бразилии пройдут 7 октября.