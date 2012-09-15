Google отказалась удалить с YouTube "Невинность мусульман"

Власти США призвали Google пересмотреть свое решение о сохранении видеоролика на YouTube, отметив, что он может нарушать правила использования видеохостинга. Однако требование не являлось формальным и сохраняло право решения за интернет-компанией, пишет РИА "Новости".

Google ограничила доступ к видеоролику в Индии и Индонезии, а ранее заблокировала его для пользователей в Египте и Ливии, где протесты достигли наибольшего накала. Однако, по словам представителей компании, ограничения были наложены в соответствии с местным законодательством стран, а не по политическим причинам.