Google отказалась удалить с YouTube "Невинность мусульман"
05:49, 15 сентября 2012Политика
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Интернет-компания Google отклонила просьбу властей США об удалении с видеохостинга YouTube трейлера к скандальному фильму "Невинность мусульман".
Власти США призвали Google пересмотреть свое решение о сохранении видеоролика на YouTube, отметив, что он может нарушать правила использования видеохостинга. Однако требование не являлось формальным и сохраняло право решения за интернет-компанией, пишет РИА "Новости".
Google ограничила доступ к видеоролику в Индии и Индонезии, а ранее заблокировала его для пользователей в Египте и Ливии, где протесты достигли наибольшего накала. Однако, по словам представителей компании, ограничения были наложены в соответствии с местным законодательством стран, а не по политическим причинам.
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