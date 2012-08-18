Прокуратура опротестовала приговор за контрабанду радиоактивного трития

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, житель Кривого Рога по договоренности с представителем российского предприятия через проводников поезда сообщения «Москва-Киев» под видом почтового отправления незаконно переместил через таможенную границу Украины 27 приборов с содержанием радиоактивного трития (ч. 2 ст. 201 УК Украины – контрабанда, ч. 1 ст. 265 УК Украины – незаконное обращение с радиоактивными материалами). Их стоимость, по словам осужденного, составляет около 160 тыс. грн.

Указанные приборы были выявлены на Центральном железнодорожном вокзале Киева и изъяты работниками СБУ в связи с отсутствием разрешения на их международную перевозку.

Авиакомпаниями в перевозке таких приборов осужденному было отказано в связи с содержанием в них радиоактивных веществ.

Основанием для подачи апелляции является несоответствие назначенного наказания тяжести преступления в результате мягкости, подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время апелляция прокурора по делу подана в Апелляционный суд Киева через районный суд, который вынес приговор.