В Германии официально запретили копировать диски

Верхняя палата парламента Германии одобрила законопроект, согласно которому немцам запрещено делать копии любых дисков, CD и DVD, даже для домашнего использования. В действие новый закон вступит в 2008 году, сообщается на сайте Variety.com.

Помимо запрета на копии CD и DVD, в Германии будет запрещена запись и хранение трансляций с платных и общедоступных телеканалов. О том, какие санкции грозят нарушителям нового закона, пока не сообщается.

По мнению противников законопроекта, пользователи имеют право на создание копий приобретенных фильмов и музыкальных альбомов на случай повреждения оригинального носителя.

Лента.ру